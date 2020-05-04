AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

انتحار بالجملة.. أطباء روسيا يجبرون على العمل رغم إصابتهم بـ كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:27 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
قرر طبيب أن يضع حدًا لما يعانيه من ضغط عصبي بالعمل إلى جانب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخطى خطواته نحو نافذة المستشفى الذي يعمل بها ليقفز ويسدل الستار على حياته، ولكن فشلت محاولاته وأصبح يعيش بألم الفيروس وألم الإصابات من أثر السقوط.

كان الطبيب "ألكسندر شوليبوف" البالغ من العمر 37 عامًا، سجل مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يشكوى فيه من إجبار إدارة المستشفى في روسيا على ممارسته عمله رغم إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

مرت أيام على الفيديو الاول الذي أزاله من صفحته، وظهر في فيديو آخر ينفى ما قاله من ذي قبل، وذلك بعد تعرضه لضغط من قبل الحكومة الروسية حسبما ذكرت ديلي ميل في تقريرها. 

وفي واقعة أخرى منذ عدة أيام أقدم طبيب على الانتحار من نافذة بالطابق الثاني بالمستشفى الذي يعمل بها بمنطقة نوفوسمانسكايا الروسية، ولكن فشلت محاولة الانتحار ويعاني الان من كسور بالجمجمة وحالة صحية خطرة.

كما دفع إعلان نقص معدات الوقاية الشخصية بالمستشفيات الروسية، طبيبتان للانتحار من نافذة المستشفى أيضًا،ووفاتهما في الحال، بينما نفى المسئولون صحة نقص الأدوات. 
Advertisements

ترشيحاتنا

تخلصك من الانتفاخ والفضلات.. خلطة خارقة لتنظيف القولون

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

قصة انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر .. تفاصيل

فيديوجراف.. هؤلاء يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 بعد التخفيض.. صور

جونسون يكشف السر وراء انتصاره على كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات