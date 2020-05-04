وزير الدفاع الأمريكي: على العالم التكيف مع مرحلة وباء طويلة

أكد وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر"، أن العالم سيتعين عليه التكيف مع مرحلة وباء مطولة إلى حين اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا.









وقال "إسبر"، اليوم الإثنين، إنه "سيتعين علينا في ظرف 6 أشهر إلى عام ونصف أن نتكيف مع مرحلة وباء مطولة إلى حين اكتشاف لقاح نثق في فعاليته".









وما زالت الآمال تنعقد بشأن إنتاج وتطوير لقاح لمواجهة فيروس كورونا.









وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بنهاية العام الجاري، وذلك في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.









وأكد مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير 14 نوعا على الأقل من اللقاحات ضد فيروس كورونا على التوازي، في إطار مشروع "سرعة الصوت" من أجل الحصول على لقاح لإنهاء فيروس "كوفيد 19".









فيما ادعى أستاذ في جامعة إمبريال كوليدج لندن البحثية أنه قد لا يكون هناك لقاح مضاد لفيروس كورونا على الإطلاق وأن الحكومات ستترك للرد على تفشي المرض في المستقبل مع استمرار عمليات الإغلاق.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية حول "كوفيد-19"، إنه لا يمكن الجزم بأن لقاح كورونا سيتم إنشاؤه.









وأضاف أستاذ الصحة العالمية أن "الآمال الكبيرة" قد "تحطمت" لأن العلماء "يتعاملون مع الأنظمة البيولوجية، نحن لا نتعامل مع الأنظمة الميكانيكية".