كارتيرون يطلب تقريرا طبيا عن حالة زيزو

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الطبي تقديم تقرير عن حالة محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة الحالية.









ويخضع اللاعب حاليا لعمليات العلاج الطبيعى باستخدام الماء فى الاستشفاء، بجانب خضوعه لبرنامج بدنى لتقوية القدم باستخدام بعض أدوات الجيمانزيوم، فى ظل تنفيذه مرحلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به فى الرباط الصليبى.









وأكد مصدر بالجهاز الفني ان كارتيرون يريد معرفة نسبة جاهزية زيزو من أجل العودة إلى تدريبات الزمالك خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.









وأشار المصدر إلى أن زيزو يخوض برنامجه التأهيلى فى الفترة الحالية لكى يكون جاهزًا للعودة من جديد إلى الملاعب، وأنه من المقرر أن يعود للتدريبات بعد ثلاثة أشهر.









وأكد محمد أسامة طبيب الزمالك الي المدير الفني أنه يتابع بشكل مستمر مع الطبيب الألمانى الذى أجرى العملية الجراحية للاعب من أجل إطلاعه على كافة المستجدات وسير البرنامج التأهيلى.







