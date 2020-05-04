AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كارتيرون يطلب تقريرا طبيا عن حالة زيزو

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:48 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
Advertisements
ملك موسى
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الطبي تقديم تقرير عن حالة محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة الحالية.


ويخضع اللاعب حاليا لعمليات العلاج الطبيعى باستخدام الماء فى الاستشفاء، بجانب خضوعه لبرنامج بدنى لتقوية القدم باستخدام بعض أدوات الجيمانزيوم، فى ظل تنفيذه مرحلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به فى الرباط الصليبى.


وأكد مصدر بالجهاز الفني ان كارتيرون يريد معرفة نسبة جاهزية زيزو من أجل العودة إلى تدريبات الزمالك خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.


وأشار المصدر إلى أن  زيزو يخوض برنامجه التأهيلى فى الفترة الحالية لكى يكون جاهزًا للعودة من جديد إلى الملاعب، وأنه من المقرر أن يعود للتدريبات بعد ثلاثة أشهر.


وأكد محمد أسامة  طبيب الزمالك الي المدير الفني أنه يتابع بشكل مستمر مع الطبيب الألمانى الذى أجرى  العملية الجراحية للاعب من أجل إطلاعه على كافة المستجدات وسير البرنامج التأهيلى.


ويحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على حالة محمود عبدالعزيز زيزو، خلال فترة التأهيل التي يخضع لها والاطلاع على التقرير الطبي الخاص باللاعب نظرًا لحاجته لتدعيم خط وسط الأبيض، وذلك لتحصين بدائل وسط ملعبه بعودة زيزو عقب التعافي من الإصابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يطمئن على ثنائي الزمالك

كارتيرون يطالب بتقرير يومي عن لاعبي الزمالك

برنامج غذائي للاعبي الزمالك فى رمضان.. ومتابعة الأوزان بـ الواتس آب

كارتيرون يطلب تقريرا طبيا لكل لاعب بالزمالك

ترشيحاتنا

سقوط عمارات يوم 15 رمضان ومن يخرج سيصاب بالعمى.. وكيل الأزهر السابق يوضح الحقيقة

سيدة تدخل في حالة صدمة بسبب طلب من أمازون

مشاجرة بين راكبين تتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا .. ما القصة

اخبار الفن.. انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر.. وفاء عامر لشقيقتها: منك لله.. مسلسل يسيء لزوجة الرسول

بعد امتلاء مستشفيات العزل.. الصحة تعلن اللجوء للفنادق في مواجهة كورونا

بسبب فيروس كورونا.. رسالة تحذير شديدة اللهجة لكل المدخنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك وبنطلون غريب .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

بالفيديو كونفرانس.. مصر تنتظر طرح شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 .. صور

10 أعراض ومضاعفات خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة