القبض على نجم الوداد المغربي برفقة خطيبته بسبب كورونا.. تفاصيل

وأوضح لاعب الوداد سبب كسره حظر التجوال، بأنه كان مضطرًا للتوجه إلى أحد المستشفيات، حيث كانت تشعر خطيبته بآلام في البطن.

وسارع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، تكثيف اتصالاته، فور علمه بخبر إلقاء القبض على الناهيري، وتدخل من أجل إطلاق سراحه.

ويستعد نادي الوداد لتجديد عقد ناهيري، الذي أبدى موافقته على الاستمرار مع الفريق، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته، بعد تألقه مع المدرب خوان كارلوس جاريدو.