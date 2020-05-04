القبض على نجم الوداد المغربي برفقة خطيبته بسبب كورونا.. تفاصيل

قال تقرير صحفي مغربي، إن السلطات المغربية بمدينة الجديدة، ألقت القبض على محمد الناهيري، مدافع الوداد المغربي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، بسبب كسره حظر التجول المفروض في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المغربية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
ووفقًا لما ذكره موقع "Le360" المغربي، تم إيقاف محمد الناهيري، وهو يقود سيارته، رفقة خطيبته، بمدينة الجديدة، دون أن يكون لديه رخصة قانونية، ما فرض على رجال الأمن اصطحابه إلى قسم الشرطة، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بتهمة اختراق قانون الحظر، وعدم الامتثال للتعليمات.
وأوضح لاعب الوداد سبب كسره حظر التجوال، بأنه كان مضطرًا للتوجه إلى أحد المستشفيات، حيث كانت تشعر خطيبته بآلام في البطن.
وسارع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، تكثيف اتصالاته، فور علمه بخبر إلقاء القبض على الناهيري، وتدخل من أجل إطلاق سراحه.
ويستعد نادي الوداد لتجديد عقد ناهيري، الذي أبدى موافقته على الاستمرار مع الفريق، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته، بعد تألقه مع المدرب خوان كارلوس جاريدو.