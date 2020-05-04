AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم تحذيرات ترامب بوفاة الآلاف.. ولايات أمريكية تستعد لتخفيف القيود

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:51 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رويترز
أعلنت ولاية أوهايو الأمريكية وعدد من الولايات الأخرى، اليوم الاثنين، عزمها تخفيف القيود على الشركات بدرجة أكبر.

وجاء الإعلان رغم إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فيروس كورونا المستجد الذي أضر بالاقتصاد، قد يودي بحياة 90 ألف أمريكي.

وفي أوهايو سمح حاكم الولاية مايك دي واين، اليوم، باستئناف العمل في أنشطة البناء والصناعات التحويلية كما سمح للموظفين بالعودة لعملهم.

ومن أجل استئناف العمل يتعين على الشركات تنفيذ متطلبات الولايات ومنها وضع كمامات والحفاظ على مسافة 6 أقدام على الأقل فيما بين العاملين وأن يقوم أصحاب العمل بتطهير المكان.

وحث دي واين أكبر عدد ممكن من الموظفين على العمل من منازلهم، مشيرا إلى أنها "موازنة دقيقة".

ورفعت نحو نصف الولايات الأمريكية القيود على الأقل جزئيا مع بدء تراجع أعداد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" أو استقرارها في العديد من الأماكن لكن الحالات ما زالت تزيد في مناطق أخرى.

وأصاب "كوفيد-19" أكثر من 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة نحو 68 ألف.

جدير بالذكر أن ترامب أقر في وقت متأخر من مساء الأحد، بأن أعداد الوفيات بسبب الجائحة قد تتجاوز التقديرات السابقة للبيت الأبيض.

وصرح الرئيس الأمريكي لشبكة "فوكس نيوز": "سنفقد ما بين 75 ألف و80 ألف ومئة ألف شخص.. هذا أمر مروع"، وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه يأمل أن يكون العدد أقل من مئة ألف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا المرعب.. كاد يفتك برئيس أمريكا وتوقعات بموجة أكبر للفيروس

أوهايو الأمريكية تؤجل الانتخابات التمهيدية بسبب كورونا

أزمة فيروس كورونا تكشف حقائق.. الصين تتغلب على أمريكا سياسيًا واقتصاديًا.. وأوروبا ربما تكون في وضع أفضل من الولايات المتحدة.. والخسائر الاقتصادية ليست في صالح ترامب

ترامب: أمريكا القوة الأولى في العالم وسنهزم كورونا بحلول عيد الفصح

ترامب يعلن قرارًا عاجلاً بشأن فيروس كورونا

وزير العدل الأمريكي يهاجم قرارات الإغلاق بسبب كورونا

ترشيحاتنا

3 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة غدا لإعادة المصريين العالقين في 4 دول

سقوط عمارات يوم 15 رمضان ومن يخرج سيصاب بالعمى.. وكيل الأزهر السابق يوضح الحقيقة

حلقة محمد الشناوي تفضح فبركة رامز مجنون رسمي

فيديوجراف.. تفاصيل ماحدث لـ محمد رمضان وزوجته في كمين الدقي

نهى عابدين بطلة مسلسل اتنين في الصندوق تعلن اعتزالها الفن نهائيا.. تفاصيل

بيان جديد من القوى العاملة عن منحة الـ500 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك وبنطلون غريب .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

بالفيديو كونفرانس.. مصر تنتظر طرح شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 .. صور

10 أعراض ومضاعفات خطيرة.. كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة