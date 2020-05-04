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حوادث

إصابة فتاة سقطت من الطابق الثاني بطنطا

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:24 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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أحمد على

شهدت منطقة حي الغفران بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم  إصابة فتاة لسقوطها ببلكونة بالطابق الثاني لاختلال توازنها بشكل مفاجئ، كما خصصت سيارة إسعاف لنقل المصابة إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.


تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عمران مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي إشارة من مستشفى طنطا الجامعي بوصول فتاة تدعي "ا.أ" تبلغ من العمر 18 عام في حالة خطيرة وبها كسور وادعاء سقوطها من بلكونة الشقة التي تقيم بها بالطابق الثاني لاختلال توازنها.


وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودهم وتحرياتهم للتأكد من وجود شبهه جنائية للحادث من عدمه .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .

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