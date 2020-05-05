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بين الناس

رأفت يستغيث لإضافة أولاده لبطاقة التموين بميت غمر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

أستغاث المواطن رأفت إبراهيم محمد، المقيم فى ميت غمر  بمحافظة الدقهلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم صرف المقررات التموينية لأطفاله الأربعة .


ويقول فى رسالته : أنا متضرر من حذف جميع أولادى من البطاقة التموينية عند نقل الأولاد من بطاقة الجد فى القاهرة الى عنوانى في ميت غمر من سنة 2016 حتى الآن لم يتم صرف التموين لأربعة اولاد فى الدراسة جميعا، الظروف وحشه قوى الان ونحن بحاجة إلى الدعم".


بيانات القارئ : رقم بطاقة التموين الخاصة بالجد هو 101006018167 الرقم القومي 23111011400977 رقم بطاقة تموين القارئ الشاكى 112016693931 الرقم القومي 26308271200971

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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