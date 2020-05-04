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سيارات

شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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كريم عاطف

احتفل اللاعب العالمى البرتغالى كريستيانو رونالدو هذا العام بعيد الأم البرتغالى 2 مايو مع والدته ، وقدم لها هدية فاخرة وهى سيارة مرسيدس سوداء .


ونشرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” صورة والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” بجوار الهدية القيمة، وهي سيارة رباعية الدفع من طراز “مرسيدس” مزينة بشريط تغليف للهدايا، وباقة ورد في يدها.


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وعلقت دولوريس أفيرو على الصورة قائلة: “شكرا للهدية الرائعة من ابني، أتمنى أن يحظى الجميع بيوم جيد”.


وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن والدة رونالدو عادت إلى منزلها بعد أسبوعين تقريبا من إنقاذ الأطباء لها فى أحد مستشفيات ماديرا مسقط رأس نجم يوفنتوس بعد تعرضها لجلطة دماغية.


الجدير بالذكر أن رونالدو لم يعد إلى إيطاليا حتى الآن، حيث يتواجد رفقة أسرته حاليا بجزيرة ماديرا بالبرتغال، فيما يخشى العودة بسبب تفشي فيروس كورونا حتى الآن في إيطاليا.

شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور
شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور
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