وزير التعليم: كيفية قيام الوزارة بتقييم الأبحاث شأن داخلي لن نتناوله على السوشيال ميديا

وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.





خطوات التسليم الورقي:





١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.





٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.





٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.





٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠









خطوات التسليم الإلكتروني:





١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF





٢- قم بتسمية ملف الــ PDF كالآتي:





إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)





وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.









٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.





٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"





٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.





٦- قم برفع ملف الــ PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).





٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".



