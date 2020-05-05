زين الروبوت يتصدر تويتر بعد أحداث مسلسل النهاية.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #زين_الربوت بعد اشتغال أحداث مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين:
شوفتي وشك نور ازاي لما عرفتي انه هيدمر الكوكب
يا خرابه انت
#زين_الروبوت
أيوه "يابا" "زين الروبوت" بقا شرير اه وقول "لعمتى" فجر البلد عشان "البت صباح" اه وقول "لجوز عمتى" خدها وهرب اه والله
#النهايه
#يوسف_الشريف اقوى لقطات النهارده
فرق بين احساس صباح بالخوف
وإحساس زين الروبوت بالقوه
لما واحد يحب بنت ويقولها دا انا أولع الدنيا علشانك
اهوه زين الروبوت عمل كده بالظبط
واحد روبوت هنا لو سمحتوا #النهايه
استاذ زين انا ممكن اتخطف عادي
#زين_الروبوت #النهاية
زين الروبوت بقى خلقه ضيق اوى
زين الروبوت خطف صباح وقالها وحشتيني وبحبك انا فرحتلهم وضحكت ليه أنا ماالي .. ؟
مسلسل #النهاية بيقدم رسالة واضحة غير موضوع نهايه اسرائيل .. و هي ان الستات هتتسبب في دمار و نهاية الكوكب عشان واحدة كانت بتكراش علي واحد و جرحها
#زين_الروبوت
وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه. مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.