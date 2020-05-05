زين الروبوت يتصدر تويتر بعد أحداث مسلسل النهاية.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #زين_الربوت بعد اشتغال أحداث مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين:

‏شوفتي وشك نور ازاي لما عرفتي انه هيدمر الكوكب

يا خرابه انت

‎#زين_الروبوت

‏أيوه "يابا" "زين الروبوت" بقا شرير اه وقول "لعمتى" فجر البلد عشان "البت صباح" اه وقول "لجوز عمتى" خدها وهرب اه والله

‎#النهايه

‏‎#يوسف_الشريف اقوى لقطات النهارده

فرق بين احساس صباح بالخوف

وإحساس زين الروبوت بالقوه

‏لما واحد يحب بنت ويقولها دا انا أولع الدنيا علشانك

اهوه زين الروبوت عمل كده بالظبط

واحد روبوت هنا لو سمحتوا ‎#النهايه

‏استاذ زين انا ممكن اتخطف عادي

‎#زين_الروبوت ‎#النهاية

‏زين الروبوت بقى خلقه ضيق اوى

‏زين الروبوت خطف صباح وقالها وحشتيني وبحبك انا فرحتلهم وضحكت ليه أنا ماالي .. ؟

‏مسلسل ‎#النهاية بيقدم رسالة واضحة غير موضوع نهايه اسرائيل .. و هي ان الستات هتتسبب في دمار و نهاية الكوكب عشان واحدة كانت بتكراش علي واحد و جرحها

‎#زين_الروبوت

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه. ‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.