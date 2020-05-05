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فن

زين الروبوت يتصدر تويتر بعد أحداث مسلسل النهاية.. شاهد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:48 ص
زين
زين
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #زين_الربوت بعد اشتغال أحداث مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين:

‏شوفتي وشك نور ازاي لما عرفتي انه هيدمر الكوكب 
يا خرابه انت
‎#زين_الروبوت

‏أيوه "يابا" "زين الروبوت" بقا شرير اه وقول "لعمتى" فجر البلد عشان "البت صباح" اه وقول "لجوز عمتى" خدها وهرب اه والله
‎#النهايه

‏‎#يوسف_الشريف اقوى لقطات النهارده 
فرق بين احساس صباح بالخوف 
وإحساس زين الروبوت بالقوه

‏لما واحد يحب بنت ويقولها دا انا أولع الدنيا علشانك 
اهوه زين الروبوت عمل كده بالظبط 
واحد روبوت هنا لو سمحتوا ‎#النهايه

‏استاذ زين انا ممكن اتخطف عادي 
‎#زين_الروبوت ‎#النهاية

‏زين الروبوت بقى خلقه ضيق اوى
‏زين الروبوت خطف صباح وقالها وحشتيني وبحبك انا فرحتلهم وضحكت ليه أنا ماالي .. ؟

‏مسلسل ‎#النهاية بيقدم رسالة واضحة غير موضوع نهايه اسرائيل .. و هي ان الستات هتتسبب في دمار و نهاية الكوكب عشان واحدة كانت بتكراش علي واحد و جرحها
‎#زين_الروبوت

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه. ‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

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