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الواد عمل دور حلو أوي.. مصطفى قمر يتحدث عن تمثيل ابنه تيام في "خيانة عهد".. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:02 ص
مصطفي قمر
مصطفي قمر
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محمد حليم قنديل

علق تيام قمر نجل الفنان " مصطفى قمر على دوره في مسلسل " خيانه عهد "، بأنه على الرغم من أنه ليس أول دور له لكنه أحدث علامة فارقة في أذهان الناس بسب أن الدور منحه أكبر مساحة له منذ دخوله المجال الفني.

وأشار إلى ان سبب إعجاب الناس به يعود  لطبيعة الدور، واصفًا إياه " بالدور اللي  يخض ".

وأشار أن  الشخصية مُركَّبة في المسلسل، خاصة أنه يقوم بدور شخصية إنطوائية والذي ياتي بسبب إهمال الاهل.

وكشف تيام خلال مداخلة عبر تطبيق " ماسنجر "  مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أنه والده لم يتدخل في العمل واكتفى بالدعاء له وترك الفرصة له للانطلاق قائلًا " بابا ساعدني بالدعوة الحلوة ربنا يوفقك ياحبيبي "  وينصحني دائما بان أكون هادئًا  في التمثيل .

وقال تيام إنه يبلغ من العمر 23 عامًا الأن ويدرس الان المسرح  والاعلام في الجامعه الامريكية،  مشيرًا الى أن التمثيل حلم له منذ صغره منذ عمل فيلم " قلب جريء " مع والده  وظل حلما يراوده حتى الآن.

وكشف عن أنه غير ميوله الجامعيه وقرر تغيير مساره من دخول الهندسة؛ لدراسة هذا الفن، مشيرا الى أنه يعمل على صقل مواهبه حاليا من خلال ورش العمل  " .

مشيرًا أن التصوير لازال مستمرًا  وتاخر كثيرًا في ظل جائحة كورونا وضيق الوقت مع الاجراءات الاحترازية.

وفي مفاجئة  أثناء لقائه؛ دخل والده الفنان مصطفى قمر وشاركه المداخله في برنامج " القاهرة الان" مع الاعلامية لميس الحديدي علق على دور نجله قائلًا " الواد عمل دور حلو أوي ... في البداية ابني حب التمثيل  جدًا وكنت رافض دخوله المجال الدراسي الي يخص التمثيل، لكني أكتشفت موهبته  ورأيت أنه يستحق دراسة ما يحبه  عشان كده سيبته ".

واضاف "تيام لا ينتظر مني اي تعليق  في عمله واكتفي بالنصح عن بعد" قائلا " والله  ما بقوله حاجة حاجه خالص.. فقط اقوله خليك هادي وراسي".

ونه إلى ان نجله الثاني إياد قرر أن يبتعد عن الفن ويدرس الاقتصاد  وقالي "يابابا أنا ميولي بعيدة عن الفن.. لو سمحت أنا بعيد عن الفن، أنا بدرس إقتصاد.. وعامل لنا فيها الدكتور إياد".

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