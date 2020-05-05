AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محاولة انقلاب قطر.. أحمد موسى: نظام تميم غير ديمقراطي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا ضد النظام القطري والعاهل القطري تميم بن حمد، مؤكدا أن هذا النظام غير ديمقراطي ويمارس كل أنواع التجاوز بحق الشعب القطري.

 

وقال موسى، في برنامجه "على مسئولتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن 99% من مفعلي هاشتاج "محاولة انقلاب في دولة قطر"، من الشعب القطري، متابعا :"أنهم من فعل هذا الهاشتاج، وشغال من امبارح لحد النهارده وبقي تريند كبير".

 

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تدوينات الشعب القطري على هاشتاج "محاولة انقلاب في دويلة قطر"، مؤكدا أن الشعب القطري يتحدث بقوة عن انقلاب في دولتهم وإطلاق نار وطائرات حربية تحلق في السماء.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة إنسانية.. أحمد موسى يكشف الوضع المتهالك في قطر بسبب كورونا

التليفزيون الألماني يفضح النظام القطري.. وأحمد موسى: أين حقوق الإنسان؟

نشأت الديهي ساخرًا من قطر: اللي يصحى بدري يمسك الحكم..فيديو

ترشيحاتنا

أروى في مرمى سهام النقد بسبب بنطلونها في مقلب محمد الشناوي مع رامز جلال.. شاهد

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق بهذه الإطلالة

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

الحكومة تدرس خصم 1% من رواتب جميع العاملين بالدولة بسبب كورونا.. مشروع قانون

طبيب فرنسي يوضح الوقت الذي بدأ فيه ظهور فيروس كورونا

وزير المالية : الحكومة ستصدر بيانا بشأن خصم 1٪ من رواتب الموظفين .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

بإطلالة محتشمة.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذه العباءة

تعرف على حكاية بداية المسحراتى من الإذاعة المصرية ومراحل ارتباطه بشهر رمضان