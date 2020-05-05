محاولة انقلاب قطر.. أحمد موسى: نظام تميم غير ديمقراطي

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا ضد النظام القطري والعاهل القطري تميم بن حمد، مؤكدا أن هذا النظام غير ديمقراطي ويمارس كل أنواع التجاوز بحق الشعب القطري.

وقال موسى، في برنامجه "على مسئولتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن 99% من مفعلي هاشتاج "محاولة انقلاب في دولة قطر"، من الشعب القطري، متابعا :"أنهم من فعل هذا الهاشتاج، وشغال من امبارح لحد النهارده وبقي تريند كبير".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تدوينات الشعب القطري على هاشتاج "محاولة انقلاب في دويلة قطر"، مؤكدا أن الشعب القطري يتحدث بقوة عن انقلاب في دولتهم وإطلاق نار وطائرات حربية تحلق في السماء.