متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خارطة الطريق في إجراءات الدولة في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال سعد، في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، إن يوم الخميس المقبل سيصدر قرارًا بتجديد حظر الحركة وبنفس القواعد والمحظورات الحالية، مضيفا أنه :"الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان الحظر هتكون من التاسعة مساء، وسيتم إضافة جزء خاص بإعادة تشغيل الفنادق".

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه :"لما نوصل للقرب من عيد الفطر وسيتم اخذ إجراءات وإعادة تقيم الموقف، وخاصة أن عيد الفطر مناسبة دينية مهمة للمصريين لكن أهم منها المعايير التي على أساسها سنتخذ القرار والوضع على الأرض".

وأنهى المتحدث، موجها حديثة للمصريين، قائلا:"على المصريين الالتزام لكي نستطيع تنفيذ عيد فطر بدون أي حظر، وفيما يخص الكورونا معندناش هزار".