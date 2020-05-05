بشرى سارة من متحدث الوزراء للمصريين العالقين في الكويت

زف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خبرا سارا للمصريين العالقين في الكويت ومخالفي الإقامة وضحايا تجار التأشيرات.

وقال سعد، في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، إن الحكومة المصرية تبدأ من الأربعاء إرسال أول رحلات لعودتهم من الكويت، وسيتم تخصيص أول الرحلات للفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن في رحلتين يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن بعد ذلك سيتم تيسير رحلات لعودة الباقي في معسكرات الإيواء لمتخلفي الإقامة وعددهم 5600 ألف ولن نترك أحد، بواقع رحلتين يوميا وهذه الساعة القصوى التي ستمكن رجال الحجر الصحي من الاستعداد لهم والكشف على وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذه الطائرات مجانا ولن يدفع احد من المصريين العالقين في الكويت شيء، وسيتم العفو الكامل عنهم ولن تتم أي عقوبات تقضي بمنعهم من دخول الكويت.

وتابع المتحدث، سيتم إخضاع كل العائدين من الخارج في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الطائرات المصرية ستذهب لكل دول الخليج لإعادة المصريين العالقين هناك.