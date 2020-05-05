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فن

يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد عرض مشاهده في النهاية.. ومتابعون: فخر مصر في التمثيل الهادف

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر يوسف الشريف موقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ بعد عرض عدة حلقات من مسلسله الرمضانى "النهاية" حيث أصبح الأكثر تداولا على تويتر.

ويأتى ذلك بعد ان تصدرت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "النهاية" مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ضمن عرضها في الموسم الرمضاني الحالي 2020.

وتفاعل عدد كبير مع الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

فيه عظمة بتتعمل في مسلسل النهاية .

بحس بصراحه ان يوسف الشريف عامل زى محمد صلاح كدا بس فالتمثيل ده فخر مصر فى الكوره و ده فخر مصر فى التمثيل "الهادف" و تحت هادف دى مليون خط 

كل مسلسلاته مفيهاش عري ولا الفاظ ولا بلطجه ولا قلة أدب ولا ضرب ورزع ، مسلسلات كلها احترام وبتخليك تفكر .. "يوسف الشريف" في منطقة تانيه خاااااالص 

يذكر أن مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه. ‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

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