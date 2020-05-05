الحنين إلى الماضي.. فوائد النوستالجيا على الصحة النفسية

فوائد النوستالجيا على الصحة النفسية :

3- تعزز النوستالجيا والحنين إلى الماضي من التفاؤل ويثير الإلهام ويعزز الإبداع .

وقال الدكتور كلاي روتلدج عالم النفس الاجتماعي والأستاذ المساعد في علم النفس في جامعة ولاية نورث داكوتا، إن الحنين إلى الماضي او النوستالجيا، يمكن ان يعزز من المزاج، والتفكير الإيجابي ، واحترام الذات ، ومشاعر الترابط الاجتماعي، والتفاؤل بشأن المستقبل.



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علاوة على ذلك