الحنين إلى الماضي.. فوائد النوستالجيا على الصحة النفسية

كل ما هو قديم يحمل الكثير من ذكريات الماضي بداخلنا، وأفادت العديد من الدراسات والأبحاث أن الحنين إلى الماضي النوستالجيا قد يترك تأثيرا كبيرا على الحالة النفسية الداخلية العديد لنا.
وفقًا للخبراء والباحثون، يمكن للذكريات الشخصية القديمة مع العائلة والأصدقاء منذ فترة طويلة، والمعروفة باسم النوستالجيا، يمكن ان تجعلنا نشعر بالترابط، بالإضافة إلى أنها تعطي مزيدا من الراحة النفسية، كما تضفي إحساسًا مرضيًا بالاستمرارية في حياتنا.
وتابع الباحثون، انه يمكن أن يتخذ الحنين واستعادة الذكريات النستولوجيا إلى مشاعر عديدة مختلفة، ويمكن أن تؤدي مشاهدة فيلم أبيض وأسود قديم إلى إثارة الحنين الثقافي لفترة ضائعة من الوقت، وغالبًا ما يمكن لهذا الشوق أن يسبق تاريخ ميلاد احد الأشخاص المفضلين عندك، أو أحد من إخوتك.
وأوضح الباحثون، ان النوستالجيا والحنين إلى الماضي قد يشعرنا بالأمان فهي تشبة بشكل كبير رياضة التأمل او اليوجا، وذلك لان كل ما حدث فيه معلوم، بخلاف المستقبل الذي يظل بالنسبة لنا أمرا غامضًا وغير دقيق ولا يمكن التنبؤ به، وفقا لما جاء في موقع psychcentral.
فوائد النوستالجيا على الصحة النفسية :
1- تساعد النوستالجيا على التخلص من ضغوط الحياة الحديثة من خلال العودة إلى فترة من اختيارنا؛ كـ مشاهدة فيلم قديم أو رؤية مسرحية، أو قراءة كتاب قديم.
2- تمثل النوستالجيا بالنسبة لكبار السن، غالبًا ما يؤدي استعادة الماضي، والشعور بمشاعر إيجابية.
3- تعزز النوستالجيا والحنين إلى الماضي من التفاؤل ويثير الإلهام ويعزز الإبداع .
وقال الدكتور كلاي روتلدج عالم النفس الاجتماعي والأستاذ المساعد في علم النفس في جامعة ولاية نورث داكوتا، إن الحنين إلى الماضي او النوستالجيا، يمكن ان يعزز من المزاج، والتفكير الإيجابي ، واحترام الذات ، ومشاعر الترابط الاجتماعي، والتفاؤل بشأن المستقبل.
وعلاوة على ذلك اضاف روتلدج، إلى ان النوستالجيا يساعد على التركيز، وتحقيق أهداف حياتية مهمة. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يكبر الناس ويستعيدون الماضي فهو يعطيهم شعورا بالشباب، والنشاط.
وعلاوة على ذلك اضاف روتلدج، إلى ان النوستالجيا يساعد على التركيز، وتحقيق أهداف حياتية مهمة. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يكبر الناس ويستعيدون الماضي فهو يعطيهم شعورا بالشباب، والنشاط.
وتابع روتلدج، انه يمكن استحضار الأشياء القديمة أو النوستالجيا من رائحة مألوفة أو صورة قديمة أو أغنية قديمة، غالبًا ما نجد انفسنا نتذكر الأشياء القديمة أثناء فترات الحزن؛ حيث ان النوستالجيا تجعل الشخص أكثر انسجامًا مع الحياة وأكثر قابلية للتكيف مع تقلبات الحياة.