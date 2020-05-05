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حوادث

ضبط 3 أطنان دهون حيوانية فاسدة داخل ثلاجة في الجيزة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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ندى حمودة – أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الأمنية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت الحملات -بحسب بيان الثلاثاء- عن ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية لحيازته كمية قدرها (3) أطنان سلع غذائية "مفروم لحوم، دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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