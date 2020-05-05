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فن

في عيد ميلاد أديل .. عمرها الحقيقي وسبب كراهيتها لوالدها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:34 م
اديل
اديل
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شروق ابراهيم
لقبت بصاحبة الحنجرة الذهبية لقوة صوتها الذي لا يلخو من الاحساس، تمتلك جماهيرية كبيرة في العالم وصاحبة اكبر مبيعات موسيقية في العالم انها المغنية البريطانية أديل الذي يصادف اليوم عيد ميلادها الـ 32. 

وما لا يعرفه الكثيرون عن أديل انها ليست على وفاق مع والدها الذي ترك والدتها وهي تبلغ من العمر عامين، وصرحت من قبل انها لا تشعر اتجاه بأية مشاعر. 

في عام 2015، اقلعت اديل عن التدخين الذي كاد ان يودي بحياتها وينهي مسيرتها الفنية مبكرا بعد خضوعها لعملية جراجية في الحلق في 2011. 

تسبب طليق النجمة العالمية أديل رجل الاعمال سيمون كونكي، في خسارتها مليون جنيه استراليني بسبب عملية بيع لمنزل ملكيته مشتركة بينهما وذلك لتسوية الاملاك بينهما ضمن اجراءات قضية الطلاق.

كانت أديل قامت بشراء المنزل الذي يقع في مدينة ساكسيس في عام 2017 ودفعت حينها 4 ملايين جنيه استراليني ويعود تاريخ بنائه الى القرن الـ18. 

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