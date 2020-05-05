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رياضة

فايلر يستفسر من إدارة الأهلي عن موعد استئناف النشاط الرياضي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الاستفسار عن الموقف النهائي من عودة تدريبات فريق الكرة خلال حديثه مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة خلال الساعات الماضية.

وطلب فايلر معرفة هل هناك موعد محدد لعودة الفريق للتدريبات خاصة ان بعض الدول الأوروبية قد بدأت في ذلك وعلى رأسها سويسرا وألمانيا وغيرها.

وكان فايلر يرغب في السفر إلي بلاده عبر طائرة ستغادر يوم 9 مايو ولكنه تراجع لسببين أنه من المحتمل عودة التدريبات منتصف مايو المقبل حسب بعض التسريبات التي خرجت من إتحاد الكرة ولكن طبقًا لاشتراطات الصحة، والسبب الثاني أنه اذا غادر مصر وقرر العودة في أي وقت فأنه سيخضع وقتها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا .

وقال فايلر للجهاز المعاون معه ان هناك خطوات إيجابية ظهرت في عدد من الدولة الأوروبية وعلي رأسها بلاده سويسرا التي حددت خارطة عمل لعودة النشاط الرياضي بدءًا من التدريبات بنظام معين مرورًا بعودة المسابقات .

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