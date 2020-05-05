من الكويت إلى الهند.. رحلات استثنائية لإعادة العالقين وعزل صحي للقادمين

تواصل الدولة جهود مستمرة لإعادة المصريين العالقين بدول الخارج، في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت وزارة الطيران المدني اليوم، الثلاثاء، تسيير جسر جوي إلى دولة الكويت لعودة المواطنين المصريين العالقين هناك، منذ تعليق الطيران منتصف مارس الماضي، بالتوازي أيضا مع تسيير عدد من الرحلات إلى عدة دول أخرى لعودة المصريين من هناك.

وزارة الطيران المدني، أعلنت أن رحلتين طيران استثنائيتين تسيرهما الشركة الوطنية مصر للطيران، سوف تغادران إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك، على أن تعود الرحلتان إلى القاهرة مساء اليوم، الثلاثاء، حيث سيتم نقل المصريين القادمين من الكويت إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء.





على الجانب الآخر، تتوجه أيضا، 3 رحلات طيران استثنائية تسير اثنين منهما الشركة الوطنية مصر للطيران إلى كل من العاصمة العراقية بغداد، ومدينة دلهي بالهند، والرحلة الثالثة تسيرها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني إلى مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك.

ومن المقرر أن تعود الرحلات الثلاث، إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل صحي للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.



بالتزامن مع تسيير رحلات لجلب العالقين من الخارج، هبطت بمطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم، رحلة طيران استثنائية رقم ms982 والتى سيرتها شركة مصر للطيران، قادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، على متنها نحو 290 مصريا من العالقين في أمريكا، وتم إنهاء إجراءات وصول جميع الركاب القادمين عليها، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.