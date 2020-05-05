بعد عودة الروح لـ ساحات القضاء.. المحامين تستعد لـ التعايش مع كورونا.. مجلس النقابة لـ صدى البلد: توزيع كمامات يوميا داخل المحاكم وصندوق جديد لحماية أصحاب الروب الأسود من الفيروس

أبوبكر الضو: توزيع الكمامات يعرف المحامين بالمحاكم والالتزام بجميع الإجراءات التى أصدرتها الحكومة

رجائى: ارتداء الكمامة شرط للتردد على النقابة العامة ومكتب النقيب

"محكمة قنا" تخاطب الفرعية بضرورة ارتداء المحامين للكمامات

توزيع الماسكات للأعضاء المترددين على المحاكم

صندوق لرعاية الحالات الحرجة وإدارة الأزمات بشمال الجيزة

إجراء تحاليل الفيروسات مع كبرى المعامل بخصم يصل لـ ٧٥%





اتخذت نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية عدة إجراءات احترازية لحماية أعضائهم والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرار عودة العمل بجميع الدوائر الجنائية بالمحاكم، وأيضًا الشهر العقاري، بعد توقف استمر لمدة شهر ونصف الشهر بسبب الفيروس القاتل.





وبدأ المحامون بمتابعة القضايا الخاصة بموكليهم مرة أخرى، ولكن وفق إجراءات احترازية ووقائية لحماية هؤلاء المحامين، وأيضًا جميع العاملين بالمحاكم، والمترددين عليها من المواطنين من خطر الإصابة بهذا الوباء القاتل.





وخلال الـ 45 يوما التي تم فيها تعليق العمل بالمحاكم، تم تأجيل أكثر من 8 آلاف قضية بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المتهمين محبوسين على ذمة القضايا بمختلف أنواعها.







واتخذت النقابة العامة للمحامين الإجراءات الاحترازية لحماية أعضائها من خطر الإصابة بفيروس كورونا.





وشدد رجائي عطية، نقيب المحامين، على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، بشأن التردد على النقابة، ومكتب النقيب العام.





وقال النقيب: "نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار الحرص على الصحة العامة وسلامة جميع المترددين على النقابة العامة المحامين، وأسوة بالمحاكم والشهر العقاري، على جميع المترددين على النقابة العامة، ومكتب النقيب العام، الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء كمامة الوجه، ووجود مسافات بين المتواجدين لا تقل عن متر وفقًا لإجراءات السلامة".





وأكد أبو بكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة أصدرت تعليماتها للجميع بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، التى أكدت عليها الحكومة، وذلك لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف الضو، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النقابة أيضا حذرت الزملاء من خطورة فيروس كورونا المستجد، وطالبتهم بالالتزام بجميع الإجراءات والتعامل عن بعد، مشيرا إلى أنه تم توزيع الكمامات فى غرف المحامين بالمحاكم.







وحول الإجراءات التى اتخذت داخل مبنى النقابة، تم اتخاذ جميع الإجراءات وأصدرت النقابة تعليماتها بارتداء الجميع الكمامات، بالإضافة إلى عمليات تطهير وتعقيم المبنى بشكل دورى.





وقال طارق إبراهيم، العضو التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن الحياة بدأت للعودة مرة أخرى بالمحاكم، مؤكدًا أن الحياة قد توقفت تمامًا طوال الفترة الماضية، وتسبب ذلك بالتأثير على توقف المحامين.





وأضاف العضو التنفيذي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النقابة اتخذت عدة إجراءات احترازية لحماية أعضائها من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن النقابة وفرت لهم سبل الحماية التي تضمن عدم إصابتهم بهذا الوباء.





من جانبها، أعلنت نقابة محامي شمال الجيزة، عن تعديل مسمى صندوق رعاية الحالات الحرجة بإضافة وإدارة الأزمات.





وأوضحت النقابة أن تمويل الصندوق يتم بالتكافل والمساهمة بين الزملاء، كما يتم دعم الزملاء المتضررين من الأزمة الراهنة من الصندوق حسب الضوابط.





ودعت راغبي دعم الصندوق تقديم الدعم لنقابة شمال الجيزة، وراغبي الحصول على دعم الصندوق النقدي التقدم بطلب للجنة النقابية.







وكان مجلس النقابة الفرعية برئاسة وليد سرحان، القائم بالأعمال، دعا للنظر في آليات وضع أسس عمل تكافلي في مواجهة الأزمة الحالية، بغير إرهاق ميزانية النقابتين العامة أو الفرعية، ودراسة المقترح بتوسيع عمل صندوق رعاية الحالات الحرجة ومد عمله ليشمل التكافل ومواجهة الأزمات.





وقال حاتم شوقي، وكيل نقابة جنوب الدقهلية، إنه تم توفير الكمامات مجانًا لأعضاء الفرعية بمجمع محاكم البحر بالمنصورة، وذلك بناءً على قرار رؤساء المحاكم المختلفة بضرورة ارتداء المحامين المترددين على المحاكم لهذه الكمامات، مضيفًا أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على السلامة العامة للمحامين، في ظل انتشار فيروس "كوفيد ـ 19".







وخاطبت المحكمة الابتدائية بقنا، نقابة المحامين الفرعية، بضرورة حرص المحامين المترددين على المحكمة، وجزئياتها بارتداء الكمامة، حفاظًا على السلامة العامة.





وعلي الفور، استجابت نقابة محامي قنا وأعلنت عن توفير الكمامات مجانًا لأعضائها المترددين على المحاكم، حيث قال أحمد عبد اللطيف، عضو مجلس الفرعية، إن النقابة وفرت 1650 كمامة من أجود الأنواع كدفعة أولى، منوهًا إلى أنها ستوزع على النقابات الجزئية، التي تقوم بتوزيعها على المحامين مجانًا أثناء تواجدهم بالمحاكم، مضيفًا أن توزيع هذه الكمامات سيتولاه موظف أو عامل النقابة للمحامي الحاضر بالمحكمة، بحيث يحصل المحامي على كمامة واحدة يوميًا.







كما أعلنت نقابة محامي شمال الجيزة، عن إجراءات اتخذتها بالاتفاق مع معامل طبية لخدمة المحامين في ظل الوضع الراهن جراء جائحة كورونا، والاتفاق تم مع معامل المختبر والبرج لتوفير مندوبين من تلك المعامل بمقر النقابة، لعمل التحاليل المبدئية لأعراض الفيروسات، بنسبة خصم تصل إلى ٧٥٪.







يذكر أن وزارة العدل، ومحكمة النقض، وعدد من محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قد أصدرت عدة قرارات بشأن العمل بها خلال الفترة المقبلة، مثل جزء منها عودة الحياة تدريجيًا لقاعات المحاكم بعد القرار السابق بوقف الجلسات ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس" كورونا"، وذلك مع وضع الإجراءات الاحترازية.

