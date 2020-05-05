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ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:33 م
ما تأثير فيروس كورونا
ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل
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حياة عبد العزيز
يمثل مرض التهاب الأمعاء مجموعة من الاضطرابات المعوية التي تسبب التهابًا حادا في الجهاز الهضمي، الذي يتألف من الفم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، مسؤول عن تكسير الطعام واستخراج المغذيات وإزالة أي مواد غير صالحة للاستعمال ونفايات من الجسم.

ومرض التهاب الأمعاء منقسم إلى نوعين وهم التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، ويتسبب التهاب القولون التقرحي في التهاب طويل الأمد وتقرحات في البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة والمستقيم،ويتميز مرض كرون بالتهاب بطانة الجهاز الهضمي.

وأشار خبراء الصحة وفقا لموقع بولد سكاي إلى أنه على الرغم من أن مرض فيروس التاجي كورونا يؤثر على الجهاز التنفسي، فإن بعض حالات COVID-19 تنطوي على أعراض في الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب الأمعاء الالتهابي.

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ووفقا لموقع بولد سكاي أن استخدام المنشطات طويلة الأجل، نؤثر على أجهزة المناعة وغيرها من الأدوية البيولوجية يقمع جهاز المناعة للمساعدة في السيطرة على أعراض التهاب الأمعاء مثل الإسهال ونزيف القرحة وآلام المعدة وفقدان الوزن.

قد يكون الشخص المصاب بالتهاب الأمعاء الالتهابي الذي يندرج أيضًا في فئة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بـ COVID-19 ، مثل النساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من مرض IBD في المرحلة النشطة والذين هم عرضة لخطر سوء التغذية من العدوى الفيروسية كورونا.

واكد الاطباء وفقا لموقع بولد سكاي أنه إذا أصيب فرد مصاب بالتهاب الأمعاء الالتهابي بمرض الفيروس التاجي كورونا، فقد يعاني من تفاقم أعراض التهاب الأمعاء، على الرغم من أن أكثر أعراض فيروس كورونا COVID-19 شيوعًا تحدث في الجهاز التنفسي ، فإن حوالي أربعة إلى ستة في المائة من الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 يعانون من أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال.

وسيشهد الأشخاص المصابون بالتهاب الأمعاء الالتهابي، الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال ، تدهورًا في الأعراض إذا أصيبوا بالسارس - CoV - 2 ، وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر سوء التغذية.
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