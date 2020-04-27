استشارة.. نصائح لمرضي الربو في رمضان





وقدم الدكتور ايمن السيد سالم استاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني النصائح الاساسية لمرضي الربو بصفة عامة هي :





1- الالتزام بالعلاج والالتزام بالجرعات ومواعيد الادوية

2- الالتزام بالنشاط المعتدل

3- الابتعاد عن مسببات الحساسية ومهيجات الجهاز التنفسي مثل الدخان او التراب .





ويقول سالم ان الحالة المناعية في الصيام علي المدي الطويل ودرجة جفاف الشعب الهوائية تجعل المريض اكثر عرضه للاصابة بنوبات حساسية حادة وبالتالي لابد من تعويض الجسم بالماء بعد فترة الصيام .





والابتعاد عن المهيجات وذلك لتجنب النوبات في فترة الصيام، واتباع تعليمات الطبيب والفطار ان لزم الامر واستخدام البخاخات بمواعيدها .





واشار سالم الي ان هناك بخاخات طويلة المفعول، كما يمكن استخدام البخاخات كل 12 ساعة مع كل سحور ومع الفطار.



