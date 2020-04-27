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مرأة

استشارة.. نصائح لمرضي الربو في رمضان

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز- ريهام قدري
يعد الربو  مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين (الشـعب الهوائية) الأمر الذي يقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب مسببًا نوبات متكررة من ضيق التنفس.

وقدم الدكتور ايمن السيد سالم استاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني النصائح الاساسية لمرضي الربو بصفة عامة هي :

1- الالتزام بالعلاج والالتزام بالجرعات ومواعيد الادوية 
2- الالتزام بالنشاط المعتدل 
3- الابتعاد عن مسببات الحساسية ومهيجات الجهاز التنفسي مثل الدخان او التراب .

ويقول سالم ان الحالة المناعية في الصيام علي المدي الطويل ودرجة جفاف الشعب الهوائية تجعل المريض اكثر عرضه للاصابة بنوبات حساسية حادة وبالتالي لابد من تعويض الجسم بالماء بعد فترة الصيام .

والابتعاد عن المهيجات وذلك لتجنب النوبات في فترة الصيام، واتباع تعليمات الطبيب والفطار ان لزم الامر واستخدام البخاخات بمواعيدها .

واشار سالم الي ان هناك بخاخات طويلة المفعول، كما يمكن استخدام البخاخات كل 12 ساعة مع كل سحور ومع الفطار. 

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