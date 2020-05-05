الأردن يسجل صفر إصابات لليوم الثامن.. وتحذيرات حكومية من عودة كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل حدودها وذلك لليوم الثامن على التوالي.





وذكرت السلطات أنها سجلت 6 إصابات على الحدود، لأشخاص قادمين من الخارج.





وأكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أنه لليوم الثامن على التوالي البلاد تسجل صفر كورونا، ولكن علينا مواصلة الحذر.





ووفقًا لوكالة "بترا" الأردنية، أضاف الرزاز، أنه "برغم كل انجازات الأردنيين في أزمة كورونا لا بد أن نظل حريصين".





ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الحكومة ستستمر في فرض حظر تجول جزئي في ساعات المساء وفرض حظر شامل في نهاية كل أسبوع.





وأكد أن الخطر ما زال قائمًا وحقيقيًّا وفي ظل عودة العديد من القطاعات للعمل تبقى احتمالية عودة الوباء قائمة وجدية.