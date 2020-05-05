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أخبار العالم

العراق يسجل 85 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:31 م
العراق يسجل 85 إصابة
العراق يسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.


كما سجلت الصحة العراقية، 4 حالات وفاة جديدة، فضلا عن شفاء 27 حالة من الفيروس.


وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق ٢٤٣١ حالة.


كما ارتفعت حصيلة الوفيات لـ ١٠٢، أما مجموع حالات الشفاء فبلغ ١٥٧١.


ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه وحصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.


وأودى وباء "كوفيد-19" بحياة أكثر من ربع مليون نسمة، ما يزيد عن 85 % منهم في أوروبا والولايات المتحدة لوحدهما، منذ ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس.


فيما سجلت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3,669,747، بينما تعافى حتى الآن 1,210,583 حالة.
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