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أخبار العالم

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في سلطنة عمان لـ 13

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:48 م
ارتفاع حالات الوفاة
ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في سلطنة عمان لـ 13
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن مواطنا يبلغ من العمر 67عامًا، توفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع عدد الوفيات في السلطنة إلى 13.

وكانت سلطنة عمان أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أوضحت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المستجد بلغ 2735 حالة بعد تسجيل 98 إصابة جديدة تضم 42 حالة لعمانيين و56 حالة لغير عمانيين. 

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 858 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا.

وقررت سلطنة عٌمان اليوم الثلاثاء، إنهاء العام الدراسي لكافة المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة على أن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو الجاري هو آخر أيام العام الدراسي.
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