مخاض عسير.. شاعر إماراتي يطلق قصيدة عن فيروس كورونا عبر صدى البلد

نظم الشاعر الإماراتى الدكتور طلال الجنيبي، قصيدة جديدة عن فيروس كورونا المستجد تحمل عنوان "مخاض عسير".

وأطلق الجنيبي قصيدته عبر صدى البلد والتى عبر من خلالها عن واقع الحال وكيف ارتدت دولة الإمارات العربية ثوب الالتزام لتتخطى الجائحة.





وقال الجنيبي فى قصيدته:-

مخاض عسير

مخاضٌ عسيرٌ وخطبٌ ألمْ

وجائحةٌ تستبيح الأممْ

وما كان يومًا طريق اتساعٍ

تولى بكلا ولولا ولمْ

وفيروس هذا الزمان وباءٌ

تسلل عبر أنوفٍ وفمْ

وعبر العيون فكيف السبيلُ

وكيف سندفن هذا الألمْ

وخالط هذا التوجس لونًا

غريبًا يخامر خط الندمْ

فسامرَ خوفًا عميقًا تجلى

بكيف وأين وماذا وكمْ ؟

إجابة هذا السؤال ستسعى

على قاربٍ في بحار الهممْ

وهذا البلاء العظيم سيمضي

ونجتازه عبر هذا الخِضمْ

بصوت التكاتف والالتزامِ

وإبراز ألوان ثوب القيمْ

وإدراك أن الحياة اختبارٌ

سيحياهُ من بالصمود التزمْ

الشاعر طلال الجنيبي، حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال – جامعة استراي / جورج واشنطن بالولايات المتحدة بتقدير امتياز من ذات الجامعة في العام 1995 وعلى ماجستير إدارة أعمال(MBA) الأمريكية بدرجة امتياز وعلى دكتوراه في إدارة الموارد البشرية من جامعة نيو كاسيل نور ثمبريا بالمملكة المتحدة في العام 2001 مع مرتبة الشرف.

تقلد عدة وظائف حكومية رفيعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاز على عضويات فعلية وفخرية ( سابقة وحالية ) بمؤسسات وشركات تنتمي لقطاعات الإنشاء والتعليم والصحة بالإضافة إلى عدد من العضويات الشرفية بمؤسسات إجتماعية و رياضية وإنسانية كما قام بالتدريس بجامعتي مانشستر متروبوليتان وجامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة.

محاضر وخبير دولي معتمد في الإدارة والقيادة بالأمم المتحدة بنيويورك وتم اختياره من قبل منظمات الأمم المتحدة كأحد أهم الخبراء الشباب على مستوى العالم في التنظير الإداري في العام1995 و تم تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا الإنجاز الكبير. شارك بفعالية بمؤتمرات في مجالات الإدارة والسلوك والتخطيط والموارد البشرية في أكبر بيوت الخبرة ومراكز الدراسات و الأبحاث و التدريب محليا وخارجيا .

وعلى الصعيد الأدبي، بدأ في نظم الشعر منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وقدم مئات النصوص الشعرية النوعية في مختلف أغراض الشعر, كما قدم العديد من الأصبوحات والأمسيات الشعرية الفردية والمشتركة وشارك بلجان تحكيم الشعر و تقييم النصوص في مسابقات محلية وخارجية.

أشرف على صفحات شعرية في عدد من المجلات و الدوريات في فترات مختلفة و نشرت قصائده في أهم الصحف و المجلات العامة و الأدبية المتخصصة داخل الإمارات و خارجها وكان له أبواب وأعمدة ثابتة في بعضها.

تنقلت مشاركاته الشعرية ما بين المحافل العربية والعالمية ويعد من أكثر الشعراء تمثيلا لدولة الإمارات في المحافل العربية والدولية.





استخدمت قصائده في مناسبات وفعاليات وطنية ، اجتماعية ، خيرية , توعوية ، وإنسانية و تحول بعضها لأناشيد و أغان وطنية.





شارك في العديد من المناسبات والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والأدبية على سبيل المثال لا الحصر :مهرجان المربد بالبصرة، مهرجان الجنادرية بالسعودية ، ومهرجان الشعر العربي بالشارقة, مهرجان الشعر العربي بفاس, ملتقى الشعر الخليجي بصلالة, مهرجان القلب الشاعري العالمي, أمسيات ندوة الثقافة و العلوم بدبي, ليالي الشعر بالمسرح الوطني بأبوظبي, ملتقيات وأمسيات إتحاد كتاب و أدباء الإمارات بفروعها, ملتقى الشعر الخليجي بالإمارات,ملتقى إتحاد و كتاب الأدباء العرب, مهرجان الإبداع الشعري العالمي, فضلا عن مشاركات فعالة ضمن فعاليات المهرجانات الثقافية المختلفة بالإمارات وفعاليات العديد من معارض الكتاب المحلية، العربية والدولية.

اختير ضمن موسوعة كبار شعراء الإمارات الصادرة عن وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع و التي تضمنت أبرز الشعراء على مدى تاريخ الإمارات.

حائز على جائزة رئيس دولة الإمارات (خليفة الفخر) للعام 2015 لمجمل العطاء الفكري و الإنساني, و جائزة أبوظبي التقديرية عام 2015 من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء للإنجاز الثقافي و المجتمعي, و درع التميز الشعري من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وحصل على جائزة الشيخ زايد للعطاء بالإضافة إلى حصوله على جائزة الإمارات للعطاء الإنساني والفكري 2019 والتي تعد من الجوائز المرموقة التي تمنحها عدد من الجهات الرسمية بالتظافر فضلا عن عشرات الجوائز و أوسمة التكريم وشهادات التميز والتقدير من زعماء و وزراء ثقافة عرب و مؤسسات ثقافية حكومية و شعبية و جامعات على أكثر من صعيد محلي وخارجي.





* صدرت له ثماني مجموعات شعرية وهي :(على ضفاف البوح)2016,و (على قيد لحظة)2017 و ( الإمارات في القلب)2018 و (زوايا باريسية) 2018 و (رباعيات الجنيبي) 2018 و (أراك عكسك) 2019 و (لإلاك لا لن) 2019 و (تصطاد ضوءا) 2019.

اختيرت قصائده للدراسة و الحفظ ضمن المناهج التعليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتضمنتها الكتب المدرسية حيث تدرس قصائده حاليا كمحاور رئيسية لطلبة المدارس في الدولة من خلال مناهج اللغة العربية وتحول بعضها لأناشيد وطنية واجتماعية.





تمت دراسة تجربته الشعرية في أطروحات ماجستير ودكتوراه وكتبت عن تجربته ونتاجه دراسات نقدية مختلفة من قبل نقاد من المشرق والمغرب العربي .

حاز على جائزة راشد للتفوق العلمي في مناسبتين، فازت بعض قصائده بجوائز مختلفة وحاز بعضها على المراكز الأولى في مسابقات على الصعيدين المحلي و الإقليمي والدولي.

يتفرد بأسلوب(التوقيع الصوتي) المتفرد في إلقاء قصائده و الذي يعد أحد إبتكاراته المميزة. ترجمت بعض أعماله الشعرية إلى الإنجليزية, الفرنسية، الأوردية, الهندية، الإيطالية، الكردية، الأمازيغية، الفارسية، اليونانية الروسية و الإسبانية.