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فن

كارمن سليمان تشعل إنستجرام بصورة جديدة برفقة زوجها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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أسماء الحسينى
نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها تجمعها بزوجها مصطفي جاد ،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكتبت معلقة على الصورة :" ربنا يحفظك ليا" .

وتلقت العديد من التعليقات من متابعيها وجاءت كالاتي :
ربنا يخليكم لبعض 

ربنا يحفظكم ويديم المودة بينكم 

بتاخدو العقل 

وأُخذت هذه الصورة أثناء تواجدها ضيفة بصحبة زوجها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي 

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".

وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.
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