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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا لمخالفة "المحور" بثها لبرنامج مؤجر والتزام النهار بحذف الحلقة المسيئة لذوي الإعاقة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح التحقيق في مخالفة قناة المحور  لقرار المجلس الخاص بمنع بث البرامج المؤجرة.


كما قرر المجلس استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور في جلسة تحقيق الأحد المقبل بمقر المجلس.


وقرر المجلس أيضا إلزام قناة النهار بحذف حلقة برنامج البروفة لاتهامها بالإساءة لذوي القدرات الخاصة من كافة المواقع الإلكترونية التابعة للقناة.


وتضمن قرار المجلس الاكتفاء بالاعتذار التي بثته القناة عن هذه "الجريمة"، والتنبيه عليها بعدم تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى باعتبارها تخالف المعايير الصادرة عن المجلس وقانون الإعاقة الذي أقره مجلس النواب.


وتعقد الأحد المقبل جلسة لاستكمال التحقيقات فى المخالفات، وإصدار تقرير وإحالتها للمجلس لاتخاذ قرارات  حولها.

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