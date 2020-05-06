وصول الغواصة s43 إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية.. أحدث غواصة هجومية في العالم تحمي السواحل والمصالح الاقتصادية المصرية.. وقادرة على العمل بسرية تامة وفي أعالي البحار

وامتلاك قوات بحرية قوية وحديثة، يتطلب تكلفة تشغيلية عالية، لكن بالنظر إلى المهام التي تقوم بها القوات البحرية، تعتبر تلك التكلفة صغيرة، فالقوات البحرية تقوم بتأمين مصادر الثروات القومية بـ «أعالى البحار»، مثل حقول الغاز والبترول، بالإضافة إلى أن القاطرة الاقتصادية وعجلة تنمية الدولة التي تسير بخطى ثابتة لابد لها من قوة عسكرية قوية تحميها.





وبالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط، نجد أن مصر من أوائل الدول التى تمتلك طراز غواصات الألمانية طراز «209 /1400»، والتى تساهم فى رفع تصنيف الجيش المصرى والقوات البحرية، بقدراتها العالية وكمدة بقائها بالبحر، والقدرة على تحمل البحر، مع تنوع الأسلحة بها تمكنها من إدارة الأعمال القتالية منفردة، أو بالتعاون مع الوحدات والتشكيلات البحرية، بالإضافة إلي كونها سلاح إستراتيجي قادر على تنفيذ المهام فى «سرية تامة» ولمسافات بعيدة جدا عن حدود الدولة المصرية.





علما بأن القوات البحرية تستخدم الغواصات من منتصف القرن الماضى وهذا ليس تحول جديد على القوات البحرية المصرية وإنما هو رفع للقدرات القتالية للقوات البحرية ليتناسب مع المتغيرات الإقليمية المحيطة بنا والغواصات الألمانية المنضمة حديثا بإمكانيتها تمثل إضافة قوية للقوات البحرية بصفة خاصة وللقوات المسلحة بصفة عامة.





التأمين الفني

كما تم الاتفاق على عقود الصيانة والتأمين الفنى للغواصات الألمانية طراز «209 /1400» والتي تعاقدت عليها مصر بعدد 4 غواصات، من خلال عقود متكاملة بين الجهات المختصة بالقوات البحرية والشركة المصنعة للغواصة، حيث تلتزم الشركة المصنعة بالإمداد والتأمين الفنى لتلك الوحدات، وتأتى أهمية ذلك لضمان جاهزية الغواصة للقيام بكافة المهام المطلوبة فى التوقيت المناسب.





إعداد وتأهيل الأطقم المتخصصة

تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الغواصة الجديدة فى وقت قياسى، ووفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر والمانيا، وذلك للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم، من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق فى التدريب، ليكونوا جديرين للثقة التي أولاها الشعب المصرى لهم، وتنفيذ كافة المهام التي تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة واقتدار.





وقد تم إعداد أطقم الغواصات على مرحلتين:

= المرحلة الأولى وهي: مرحلة الإعداد والتجهيز بالقوات البحرية من حيث الإعداد «اللغوي / البدني / التأهيل الذهنى لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة / النواحى الأمنية».





= المرحلة الثانية وهي: مرحلة الإعداد والتجهيز بدولة ألمانيا بواسطة البراء المختصين بالتدريب ونقل الخبرة إلى الطاقم المصرى من خلال دورات تدريبية «نظرية / عملية» والتدريب أثناء رباط الغواصة على الرصيف وبالبحر ولفترات طويلة لإتقان السيطرة على الغواصة فوق وتحت السطح.





تصنيع وحدات بحرية بسواعد المصرية

اهتمت القيادة السياسية بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد التطوير فى مايو 2015، وقد قامت القوات البحرية بالفعل على العمل على بناء السفن بالسواعد المصرية من خلال مسارين:





المسار الأول: من خلال التصنيع المشترك في الترسانات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة وقد تم تصنيع لنشات مرور سريعة من مختلف الطرازات وتصنيع 3 قرويطات من طراز جويند بالتعاون مع الجانب الفرنسي.





المسار الثانى : التصنيع الكامل للوحدات البحرية بالسواعد المصرية وقد تم تصنيف سفن من طرازات عدة «سفن الدحرجة – السفن المساعدة tug boats - الكراكات»، كما تعمل القوات البحرية فى المستقبل على التصنيع الكامل للوحدات البحرية بالأيدى والتكنولوجيا المصرية.





4 غواصات ألمانية طراز «209 /1400»

فى ظل التهديدات المتناهية للدول المجاورة كان يجب تحديث وتطوير السلاح المصرى، حيث أن تلك الغواصات تعتبر من أحدث الغواصات التقليدية على مستوى العالم، وتحديث سلاح الغواصات هو أمر طبيعى يحدث فى كل بحريات العالم لمواكبة التطور التكنولوجى طبقًا للمتطلبات العملياتية للدول.





فالغواصات هى قلب القوة البحرية، وتعتبر سلاح إستراتيجي وقوة ردع حاسمة فى أى صراع مسلح، فهو السلاح الوحيد القادر على مفاجأة العدو وفى سرية تامة، كما أن العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر وألمانيا أسهمت على إنهاء التعاقد على صفقة الغواصات عام 2011 وإتمام إرسال الغواصة الأولى وجارى تجهيز الغواصة الثانية الاستلام والإبحار للعودة الى مص فى الربع الأخير من العام الجارى.



