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فن

أول رد فعل من فيفي عبده بعد مقلب رامز مجنون رسمي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:39 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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سعيد فراج
احتفلت الفنانة فيفي عبده، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، بتصدرها تريند "تويتر"، في مصر والسعودية والكويت، بعد حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، كأول رد فعل لها بعد حلقة اليوم بالبرنامج. 

ووقعت الفنانة فيفي عبدة، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم  الذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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