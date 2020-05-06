شوبير يعلن عن موقف فايلر والتجديد والمعارين العائدين والصفقات الجديدة.. فيديو

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن خطط النادي خلال الفترة المقبلة في ظل توقف الدوري للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد شوبير في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أم رينيه فايلر المدير الفني للفريق يرغب بشدة في عودة التدريبات مشددا ان هناك اجتماع مطول عقد أمس بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولجنة التخطيط لـ وضع ضوابط للفريق مستقبلا.
وأضاف أن فايلر في حال جدد عقده مع الفريق سيطلب وجود محلل نفسي ضمن جهازه الفني.
اما بشأن الصفقات فأكد أن هناك صفقتين من العيار الثقيل يقترب الاهلي من حسمها ولكن ينتظر القرار النهائي من اتحاد الكرة بشان اللاعبين الأجانب داخل كل فريق.
وعن المعارين فأكد ان اكرم توفيق,محمد شريف و محمد عبد المنعم بنسبه 99% عادوا للفريق.
وبالنسبه لـ باسم على , عنمار حمدي وناصر ماهر فان فايلر سوف يتخذ قراره النهائي فور عودة التدريبات.