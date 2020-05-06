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سيارات

نظام جديد يحول سيارتك للقيادة الذاتية .. تعرف عليه بالفيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تسعى العديد من شركات السيارات العالمية إلى الدخول فى عالم إنتاج السيارات ذاتية القيادة، ولكن مع التطور السريع فى التكنولوجيا السيارات، فاصبح من استتطاعة السيارات العادية إلى تحويلها للقيادة الذاتية.


ولكن اذا كانت سيارتك تمتلك مثبت سرعة مثلًا أو مانع الانزلاق فإنها تعتبر قابلة للتحول، ولكنها ما تزال تتطلب كامل التركيز والتدخل من السائق في جميع الأوقات.


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وكذلك نجد سيارات لا تمتلك أي قدرة على اتخاذ قرارات قيادة إلا تلك التي يقوم بها السائق، ويطلق عليها المستوى صفر، ومع ذلك فلا يزال لديك الفرصة للحصول على تجربة قيادة ذاتية حقيقة كما سنوضح بعد قليل في الأسطر التالية.


وتحويل سيارتك للقيادة الذاتية فسوف تحتاج إلى تركيب بعض الأدوات الإضافية للاستشعار والتحكم، للأسف لا توفر أي شركة فرصة ترقية السيارة من مستوى معين للقيادة الذاتية إلى مستوى آخر .


ولكن نجد أن شركة comma.ai قد قامت بتطوير نظام القيادة الذاتية مفتوح المصدر، والذي تطلق عليه OpenPilot، وقد تمكنت الشركة حتى الآن من توفير أكثر من 20 ميلون كيلومتر من القيادة الآمنة لعملائها وقامت بتوفيره للجميع للحصول على تجربة قيادة ذاتية، فقط تأكد أولًا أن القوانين المحلية في دولتك تسمح بمثل هذه الترقية للسيارة.


يتميز نظام OpenPilot بعتاد بسيط يتكون من وحدة قراءة تشبه الهاتف الذكي، ولكن تأكد من أن النظام يدعم سيارتك أولًا من خلال موقع comma.ai، ثم ستحتاج لتوصيلة Car Harness لأجل ميزة التوصيل والتشغيل المباشرة.


وبعد حصولك على الجهاز تقوم باتباع التعليمات المرفقة وتركيب الوصلات بوحدة التحكم خلف المرآة الأمامية، وتوصيل الكابلات بالسيارة وتوصيل مقبس الشبكة المرفق بوحدة OBD الخاصة بالسيارة، ثم تركيب وحدة OpenPilot الأساسية على الزجاج الأمامي.


بعد ذلك سيعمل النظام بشكل آلي وبإمكانك تحميل تطبيق على هاتفك الذكي للاستفادة من بيانات OpenPilot سحابيًا مثل موقع السيارة واستهلاك الوقود والسرعة والمسافات وبيانات الرحلات المختلفة، وتتوفر هذه الميزة مجانًا لمدة 3 أشهر فقط.

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