شوبير يحسم الجدل حول عروض ضم بن شرقي ومصطفى محمد والتجديد لـ كارتيرون.. فيديو

كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن حقيقة العروض لضم أشرف بن شرقي ومصطفى محمد نجما الزمالك، في ظل تألقهما مع الفريق. أشرفتألقهما









وأكد أحمد شوبير في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت" أنه لا صحة لما يتردد حول وجود أي عروض لضم نجمي الزمالك، لافتا إلى أن مثل تلك الشائعات تهدد استقرار اللاعبين مع فريقهم.









وأضاف أحمد شوبير أن الزمالك بدأ في مفاوضات التجديد لـ باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال الأيام الحالية، وليس كما أشيع منذ فترة طويلة.





وتابع أن كارتيرون يوافق بشدة على التجديد للزمالك في ظل تحقيق البطولات واستقرار الفريق.





واكمل ان الزمالك يحرص على التجديد لـ كارتيرون للحفاظ على استقرار الفريق