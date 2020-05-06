الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على إعادة الدولة المصريين العالقين في الخارج؛ ذلك في مداخلات هاتفية لبرامج "التوك شو" وكان منها:





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء, إن الدولة تعمل على إعادة جميع المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنه تم اليوم وضع الجدول النهائي لعودة أبنائنا واشقائنا العالقين في دولة الكويت الشقيقة والذي يقدر عددهم بنحو 5300 مصري.





وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء, أنه تبدأ رحلات عودة المصريين العالقين في دولة الكويت من صباح باكر, مشيرا إلي أنه بالفعل كان هناك رحلتين قادمتين من الكويت اليوم.





وأوضح المستشار نادر سعد, أن بداية من غد يبدأ الجسر الجوي المصري الي الكويت لكي يتم إجلاء المصريين العالقين وعودتهم إلي مصر مرة أخرى.





وأشار إلي أن الأولوية في عودة العالقين المصريين من الخارج تكون للحالات الانسانية والزائرين والأولوية الأخرى لمن انتهت فترة العمل الخاصة بهم.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فى غضون 10 أيام سيتم الانتهاء من إعادة المصريين من الكويت، وسيتم وضعهم فى 10 مدن جامعية جاهزة ومؤهلة لفترة الحجر الصحى، وتابع: "العائدون من الكويت اختاروا الإقامة فى المدن الجامعية".





وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة لن تدفع لأحد تكاليف الإقامة فى فنادق الحجر الصحى للمصريين العائدين من الخارج، كون هناك خيار آخر وهو الإقامة فى المدن الجامعية التى تتحمل الدولة كافة النفقات بها، وتابع: "لن يتكبد أى مصرى عائد من الخارج ونزل بالمدن الجامعية مصروفات وستكون الإقامة كاملة على نفقات الدولة".





وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بدءًا من اليوم الأربعاء سيتم البدء فى جدول الرحلات للمصريين بالكويت، وتابع:"وفى غضون 10 أيام سيتم الإنتهاء من إعادة المصريين العالقين فى الكويت وغيرهم".





كما أرجع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى عاملين أولهما هو فترة التراكمات التى سبقت شهر رمضان الكريم، والثانى هو تراجع التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها.