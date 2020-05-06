وزيرة الهجرة تعلن موعد إعادة المصريين العالقين في الخارج بالكامل.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلفنا بتكثيف الرحلات لإعادة المصريين العالقين في الخارج قبل عيد الفطر.

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن المصريين العائدين أمس، هم جزء من بين 5300 مصري مخالفين للإقامة في دولة الكويت ".





وتابعت نبيلة مكرم: "بعد وصول الطائرتين تم تحويل المصريين العائدين إلى مكان العزل الصحي وسيتم نقلهم إلى المدن الجامعية ونزل الشباب".





تابعت: "العالق في الخارج هو من سافر للعلاج او السياحة او حضور مؤتمر او نشاط ثقافي أو علمي والطلاب".





وأكملت الوزيرة:" مع تفاقم الأزمة وجدنا شرائح مخالفي الإقامة في منطقة الخليج ومن تم إنهاء عقود عملهم".





ولفتت نبيلة مكرم:" بدأت اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء اضافة شرائح اخرى على العالق وعرضنا على رئيس الوزراء الجدول الزمني الذي عملت عليه اللجنة لاعادة كل المصريين الذي تم تسجيل بياناتهم في السفارات".