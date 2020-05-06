الأصل مصري.. تامر حسني يغرد عبر تويتر عن إعلانه الجديد.. شاهد

نشر النجم تامر حسنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة عن إعلانه الجديد لشركة we .

وكتب تامر حسني: " #الاصل_مصري ، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، تسجيل غناء الفنان تامر حسني، هيثم راضي ، إخراج هـشام فتحي".





فيما أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE، أمس ، إعلان "الأصل مصري" بالتعاون مع الفنان المصري تامر حسني، ويحمل الإعلان رسالة تؤكد قدرة المصريين على التكاتف والصمود وقت الأزمات، من خلال لوحات فنية رائعة تم تصويرها بالكامل داخل نهر النيل بما يمثله من رمز لامتداد الخير والصمود وتحدي الصعاب.





وقال الفنان تامر حسني: "سعدت بالمشاركة في هذا العمل المحترم من فكرته وتوقيته و إخراجه المميز مع المخرج هشام فتحي من خلال أغنية "الأصل مصري" التي صنعها نجوم كبار في التأليف والتلحين والتوزيع.





وأوضح أن الاغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.



