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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 12 .. تارا عماد تواجه ياسمين عبد العزيز

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:15 ص
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.

واجهت الفنانة تارا عماد "يسرا" الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما اكتشفت علاقتها بكريم فهمي "مراد السويفي"، ولكنها لم تعطها فرصة للحديث، لذا قررت أن تقطع علاقتها بها.

كما ذهبت تارا لمكتب كريم فهمي وسألته عن حقيقة الأمر، وأكد لها أن ياسمين قد ابتعدت عنه بعد معرفتها أنه كانت هناك خطبة بينهما، لكنها لم تصدق وكذبته.

يذكر أن الفنانة تارا عماد، اكتشفت علاقة ياسمين عبد العزيز بـ كريم فهمي، بعدما ذهب إلى "الجاليري" الخاص بها، وهناك رن هاتف غالية، وتلقت مكالمة باسم "مراد السويفي".

"ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الأخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.

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