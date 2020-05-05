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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 11.. تارا عماد تكتشف علاقة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:37 ص
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.

والتقت ياسمين عبد العزيز، بـ شريف منير "عبد الله"، واكتشفت انه مخرج الفيلم السينمائي الذي ستعمل مهندسة ديكور به، لذا رفضت الامر ولكنه حاول إقناعها.

فيما حاول شقيق الفتاه التي تعمل معها في "الجاليري"، سرقتها، لكنه فشل، وهو الشخص ذاته الذي حاول سرقة منزلها، لكنه ما زال يخطط للتقرب منها لسرقتها.

واكتشفت الفنانة تارا عماد، علاقة ياسمين عبد العزيز بـ كريم فهمي، بعدما ذهب إلى "الجاليري" الخاص بها، وهناك رن هاتف غالية، وتلقت مكالمة باسم "مراد السويفي".

"ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، و شريف منير، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم الأخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.
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