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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 10.. ياسمين عبد العزيز في حيرة بسبب كريم فهمي

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.

إكتشف الفنان شريف منير "عبد الله" علاقة صديقه، وميرنا، الأمر الذي اثار غضبه الشديد، وقام بالأستعانة بكارولين عزمي، شقيقتها كي تأخذ دورًا في فيلمه الجديد بدلًا منها.

بينما عاشت ياسمين عبد العزيز فترة مؤلمة بعد معرفتها ان كريم فهمي كان خطيب صديقتها تارا عماد، وذلك بعدما كانت وقعت في غرامه، وظلت في حيرة تخبرها بالحقيقة أم لا.

يُذكر أن حصل شريف منير "عبد الله" على فرصة لأخراج عمل سينمائي، بينما قامت الفنانة كارولين عزمي بزيارته في المنزل، بينما اعترفت الفنانة إيمان السيد، بحبها لحارس الامن سليمان العيد، ووقعت سوسن بدر في غرام الدكتور شقيق صديقتها.

ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.
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