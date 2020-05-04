ونحب تاني ليه الحلقة 10.. ياسمين عبد العزيز في حيرة بسبب كريم فهمي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل " ونحب تاني ليه " للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.





إكتشف الفنان شريف منير "عبد الله" علاقة صديقه، وميرنا، الأمر الذي اثار غضبه الشديد، وقام بالأستعانة بكارولين عزمي، شقيقتها كي تأخذ دورًا في فيلمه الجديد بدلًا منها.





بينما عاشت ياسمين عبد العزيز فترة مؤلمة بعد معرفتها ان كريم فهمي كان خطيب صديقتها تارا عماد، وذلك بعدما كانت وقعت في غرامه، وظلت في حيرة تخبرها بالحقيقة أم لا.



