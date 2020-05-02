ونحب تاني ليه الحلقة 9.. ياسمين عبد العزيز تكتشف علاقة كريم فهمي بـ تارا عماد

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل " ونحب تاني ليه " للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.





اكتشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز "غالية" أن كريم فهمي كان خطيب الفنانة تارا عماد، صديقتها، وإنها مازالت تحبه، لذلك قررت الابتعاد عنه من أجل صديقتها.





بينما قام كريم فهمي، بالاتصال بها كثيرًا لكنها لم تجب عليه لذا قرّر أن يزورها في الجالري الخاص بها ليفهم حقيقة الأمر منها، وانتهت الحلقة عند مصارحتها له بإنها صديقة مقربة من تارا عماد.





يُذكر أن حصل شريف منير "عبد الله" على فرصة لأخراج عمل سينمائي، بينما قامت الفنانة كارولين عزمي بزيارته في المنزل، بينما اعترفت الفنانة إيمان السيد، بحبها لحارس الامن سليمان العيد، ووقعت سوسن بدر في غرام الدكتور شقيق صديقتها.



