ونحب تاني ليه الحلقة 8 .. تارا عماد على وشك معرفة علاقة ياسمين عبد العزيز بـ كريم فهمي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل " ونحب تاني ليه " للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.





حصل شريف منير "عبد الله" على فرصة لأخراج عمل سينمائي، بينما قامت الفنانة كارولين عزمي بزيارته في المنزل، بينما إعترفت الفنانة إيمان السيد، بحبها لحارس الامن سليمان العيد، ووقعت سوسن بدر في غرام الدكتور شقيق صديقتها.





بدأت علاقة كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي بالتطور، حيث إلتقيا، سويًا وإنتهت أحداث الحلقة، بوجود تارا عماد، في سيارة بجوار السيارة التي يستقلونها.



