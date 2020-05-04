ياسمين عبد العزيز في حيرة.. مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 10 تتصدر جوجل

تصدر مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 10 ، قائمة البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة العاشرة، أمس الأحد، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.
شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.
إكتشف الفنان شريف منير "عبد الله" علاقة صديقه، وميرنا، الأمر الذي اثار غضبه الشديد، وقام بالأستعانة بكارولين عزمي، شقيقتها كي تأخذ دورًا في فيلمه الجديد بدلًا منها.
بينما عاشت ياسمين عبد العزيز فترة مؤلمة بعد معرفتها ان كريم فهمي كان خطيب صديقتها تارا عماد، وذلك بعدما كانت وقعت في غرامه، وظلت في حيرة تخبرها بالحقيقة أم لا.
يُذكر أن حصل شريف منير "عبد الله" على فرصة لأخراج عمل سينمائي، بينما قامت الفنانة كارولين عزمي بزيارته في المنزل، بينما اعترفت الفنانة إيمان السيد، بحبها لحارس الامن سليمان العيد، ووقعت سوسن بدر في غرام الدكتور شقيق صديقتها.
ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.