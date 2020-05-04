ياسمين عبد العزيز في حيرة.. مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 10 تتصدر جوجل

إكتشف الفنان شريف منير "عبد الله" علاقة صديقه، وميرنا، الأمر الذي اثار غضبه الشديد، وقام بالأستعانة بكارولين عزمي، شقيقتها كي تأخذ دورًا في فيلمه الجديد بدلًا منها.

إكتشف الفنان شريف منير "عبد الله" علاقة صديقه، وميرنا، الأمر الذي اثار غضبه الشديد، وقام بالأستعانة بكارولين عزمي، شقيقتها كي تأخذ دورًا في فيلمه الجديد بدلًا منها.

بينما عاشت ياسمين عبد العزيز فترة مؤلمة بعد معرفتها ان كريم فهمي كان خطيب صديقتها تارا عماد، وذلك بعدما كانت وقعت في غرامه، وظلت في حيرة تخبرها بالحقيقة أم لا.





يُذكر أن حصل شريف منير "عبد الله" على فرصة لأخراج عمل سينمائي، بينما قامت الفنانة كارولين عزمي بزيارته في المنزل، بينما اعترفت الفنانة إيمان السيد، بحبها لحارس الامن سليمان العيد، ووقعت سوسن بدر في غرام الدكتور شقيق صديقتها.



