بعد إعلان زواجه من ياسمين عبد العزيز.. قصة حب فاشلة كانت سببا في نجاح العوضي

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالة من الجدل الواسع فور اعلانها الزواج من أحمد العوضي ، كما اثار العوضى حالة من الجدل بسبب اعلانه الزواج ثم حذف الرسالة مرة اخرى من صفحته على فيسبوك.





تعرف من خلال السطور التالية على قصة الحب الفاشلة التي كانت سبب في نجاح أحمد العوضي.





تحدث الفنان أحمد العوضي في وقت سابق عن قصة الحب الفاشلة التي دخل فيها وكانت سبب في نجاحه، وذلك من خلال لقائه في برنامج "معكم مني الشاذلي" الذي يذاع علي شاشة "cbc".





وقال أحمد العوضي من خلال اللقاء : القصة دي بالنسبالي ملهمة شوية ، وكانت قبل ما ادخل مجال التمثيل انا كنت مرتبط ببنت وكنا بنحب بعض اوي بس البني ادم لما يخش في أزمة بيكون عصبي شوية ، فقررت ابعد عشان الإنسان بيبان وقت الأزمات وهي مستحملتش، واللي ميستحملكش في أسوأ حالاتك مايستهلش يكون معاك في احسن حالاتك.





وأضاف احمد العوضي: انا اشتغلت حتجات من غير فلوس عشان متشمتش فيا و تقولي انت قاعد من غير شغل، ولما ربنا اراد اني ابقي موجود رجعتلي وكلمتني تباركلي ولكن خلاص هي مبقتش فارقة معايا مش شايفها، وهي لما قالتلي متزعلش قولتلها لاء انا عايز اشكرك انتي ليكي فضل عليا ولولا اني مكنتش انفصلت عنها مكنتش وصلت للي أنا فيه دلوقتي.



