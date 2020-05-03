ملخص الإنسانية والوطن.. أمير طعيمة عن مجدي يعقوب ومحمد مشالي

نشر الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، صورة تضم الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة.





وعلق طعيمة على الصورة قائلًا: "دكتور محمد مشالي، ودكتور مجدي يعقوب؛ ملخص الإنسانية والوطن في صورة، أنتم النسخة الأصلية".





ونال الدكتور محمد مشالي خلال الفترة الماضية شهرة كبيرة بسبب إصراره على علاج رواد عيادته بسعر زهيد في طنطا؛ وعرف باسم طبيب الغلابة .





يذكر أن آخر اعمال أمير الكتابية كانت من خلال أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، ومن ألحان إسلام زكي، التي طرحت الشهر الماضي على القناة الرسمية لـ كارول، واقتربت من من 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب".





وحصل أمير طعيمة على جائزة أفضل شاعر غنائي لعام 2019 المقدمة خلال حفل جوائز مجلة "الدير جيست".



