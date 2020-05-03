AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ملخص الإنسانية والوطن.. أمير طعيمة عن مجدي يعقوب ومحمد مشالي

الأحد 03/مايو/2020 - 11:04 م
مجدى يعقوب محمد مشالى
مجدى يعقوب محمد مشالى
Advertisements
محمد بدران
نشر الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، صورة تضم الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة.

وعلق طعيمة على الصورة قائلًا: "دكتور محمد مشالي، ودكتور مجدي يعقوب؛ ملخص الإنسانية والوطن في صورة، أنتم النسخة الأصلية".

ونال الدكتور محمد مشالي خلال الفترة الماضية شهرة كبيرة بسبب إصراره على علاج رواد عيادته بسعر زهيد في طنطا؛ وعرف باسم طبيب الغلابة .

يذكر أن آخر اعمال أمير الكتابية كانت من خلال أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، ومن ألحان إسلام زكي، التي طرحت الشهر الماضي على القناة الرسمية لـ كارول، واقتربت من من 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وحصل أمير طعيمة على جائزة أفضل شاعر غنائي لعام 2019 المقدمة خلال حفل جوائز مجلة "الدير جيست".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارول سماحة: محاولة إرضاء الجميع سر الفشل

عمرو يوسف يعلن التكفل بـ 100 أسرة ويتحدى مجموعة من الفنانين ... شاهد

كارول سماحة تحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ مش هعيش.. فيديو

بسبب محمد رمضان.. أمير طعيمة يهاجم لاعب نادي الأهلي

شاهد.. كارول سماحة تستطلع آراء متابعيها في مقولة جديدة

أمير طعيمة عن منتقدي مسلسلات رمضان: كائنات تتغذى على المزايدة

ترشيحاتنا

إذن مسبق.. تعديلات جديدة على لائحة فريق الكرة بالأهلي بسبب «البرامج التليفزيونية»

شاهد لحظة كشف هشام سليم عن تحول ابنته لذكر

النبيتي الكلاسيك .. تفاصيل إطلالة أروى في حلقة باسم ياخور

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

ياسمين عبد العزيز تعلن زواجها رسميا من أحمد العوضي

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها رسميا من أحمد العوضي.. 10 فساتين لـ ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل