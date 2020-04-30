السقا يخسر الـ 100 ألف جنيه .. ودرة تتبرع لمستشفى مجدي يعقوب

تمكنت الفنانة درة من هزيمة النجم أحمد السقا؛ عقب مسابقة «طفي الشمع»؛ وحازت على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه وتبرعت بها لمستشفي مجدي يعقوب للقلب.









وتعتبر هذه الحلقة الوحيدة التي هزم فيها النجم أحمد السقا في برنامجه «اغلب السقا»، حيث هزم أحمد السقا 6 من نجوم الفن على مدار الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك.









برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.









وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.







