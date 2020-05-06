خيانة عهد الحلقة 12 .. جومانا مراد تخرج من السجن

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل " خيانة عهد " للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك أثناء عرضها ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020.





سرحان ، شقيق حلا شيحة، ومن ثم قامت بالاتصال بخالد أنور، الذي رد عليها لكنه لم يقم بمقابلتها بعد. وخرجت الفنانة جومانا مراد، من الحبس بمساعدة الفنان خالد





بينما قامت يسرا "عهد" بلم شمل العائلة من خلال سفرية، وطلبت من حلا شيحة وخالد سرحان، أن ينسيا كل ما حدث في الماضي وأن يبدأوا جميعا صفحة جديدة.





وانتهت الحلقة بمعرفة جومانا مراد، البيت الذي تم نشر الفيديو الخاص بها منه، وهو منزل خالد سرحان، لكنها لم تعلم بعد أن هنادي مهنى هي من قامت بنشره على الانترنت.



