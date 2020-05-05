خالد سرحان: دوري الشرير في "خيانة عهد" خروج عن القالب الكوميدي.. فيديو

علق الفنان خالد سرحان عن دوره في مسلسل " خيانه عهد " والذي خرج فيه عن الطابع الكوميدي قائلًا " الكوميديا أصعب بكتير من الادوار الاخرى خاصة التراجيدية، مشيرًا إلى أن الاولى اصعب لانها تصنع الضحكة و"الفنان لما بييجي يعملها؛ لازم ياخده جد مش هزار".

وأضاف خالد سرحان خلال مداخلة عبر تطبيق " ماسنجر " مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن دوره في مسلسل خيانه عهد ممتع بالنسبة له لكتابته المتميزة ، مشيرا إلى أن دوره الشرير وعدائه لشقيقته واسرته وتدبير المكائد لم يقلقه على الاطلاق خاصة لتميز كاتب العمل.

وأكمل حديثه "انا ممثل وبحب أعمل كل الادوار والفن يعني التغيير وتقديم كافة أنواع الفن"، لافتا الى أنه هذه المشكلة في مصر فقط وهي أن ينحصر الفن في طبيعة ادوار معينة دون غيرها.

وتابع, قائلا " انا مابحبش حد يحصرني في أدوار معينة ولازم كل مخرج يكون عنده سينس مخاطر التغيير وبرفض أعمال بتحطني في قالب واحد.

وأوضح أن سر اختياره وحبه للعمل مع الفنان سامح عبد العزيز لأن لديه هذا "السينس" حيث أن الفنان يجب أن يصنع دائمًا ما هو غير متوقع حتى يتفاجأ الجمهور ويستمتع/ لافتا إلى أن " يوميات زوجة مفروسة عكست كوميديا الموقف وهي مختلفة عن الادوار السابقة "

وقال إن حظر التجول وظروف فيروس كورونا والتصوير؛ فرضت إجراءات احترازية ونعمل كل ما علينا رغم صعوبة الموقف .

وردًا على منتقدي تصوير المسلسلات في ظروف جائحة " كورونا " قال سرحان " إحنا زي موظفين البنك دورهم مهم ومع ذلك بشتغلوا في ظل إجراءات إحترازية وإحنا كمان بنعمل كده وحريصين على التبادل الاجتماعي "

وحول العمل مع الفنانة يسرا قال سرحان " إشتغلت في السابق مع فنانين كبار مثل الفنان عادل إمام والفنانة الكبيرة سميرة أحمد والراحل الكبير كمال الشناوي والزعيم عادل إمام " .

واستطرد العمل مع الفنانة يسرا له مذاق خاص واصفًا إياها بـ الجميلة والمتواضعة وحسستني أنها أختي الكبيرة ولم تشعرني بالتعالي والاستاذية وحسستني اني بمثل مع واحدة صاحبتي "