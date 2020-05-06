مجدي عبدالغني: تطبيق دوري المجموعتين في الموسم الجديد سيكون إجبارياً.. فيديو

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، أن قرار عودة النشاط من عدمه في يد الدولة فقط، محذرا من أن الأزمة ستكون في الموسم المقبل، متى سيبدأ وكيف سيسير.





وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية بفضائية "TEN " عبر برنامج "البريمو": "هناك تداعيات كثيرة، المفترض أن يكتمل الموسم الحالي بأي صورة كانت".





وأضاف: "وارد أن يكون هناك استثناءات هذا الموسم في اللوائح، ولو تم إلغاء الدوري لن يكون هناك فائز أو هابط، نفكر للموسم المقبل ويكون استثنائيًا، لا أحب دوري مجموعتين ولكن تطبيقه قد يكون إجباريًا في الموسم الجديد لكي ننتهي قبل شهر رمضان المقبل".





واكمل: "هناك أربعة فرق تشارك في البطولات الإفريقية، كيف سنجد وقتًا لمبارياتها وهناك تصفيات كأس العالم وإفريقيا لمنتخب مصر".





وواصل: "إسبانيا وإيطاليا الأجواء هناك صعبة أكثر من مصر، وسيتم السماح للاعبين للتدريب ولكن بقواعد معينة من أجل ممارسة النشاط الرياضي، يجب أن نفكر في مصر ومدة فترة الإعداد، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تلاحم الموسمين".





واستطرد: "يجب أن نفكر لأنفسنا ولا ننتظر من فيفا ان تفكر لنا، عندما تقرر إلغاء الدوري الفرنسي، القيادة السياسية جلست مع اتحاد الكرة الفرنسي ورابطة الأندية واتفقوا على إلغاء الدوري بسبب كورونا".





ونوه الى انه: "متواصل مع أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، ولا توجد إصابات بفيروس بكورونا، فهل هذا يشجع الدولة لعودة النشاط بضوابط معينة.





واختتم: "عودة حسام البدري لتدريب الأهلي بعد منتخب مصر وارد ولا استبعد أي شىء".