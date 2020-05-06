بـ الأسود.. أديل بإطلالة تفاجئ متابعيها فى حفل عيد ميلادها





وأطلت بها أديل ، بفستان قصير باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الكمام المنفوشة التى تبرز عن جمالاها وخسارتها للوزن بشكل كبير، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أديل فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من الماسكارا وأحمر الشفاه.





كما تركت شعرها الذهبى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالزهور بإطلالتها الجذابة